Principal índice da Bolsa de Frankfurt atinge valor recorde

O Dax, o principal índice da Bolsa de Frankfurt, atingiu esta quarta-feira um valor recorde, ultrapassando a marca dos 18.000 pontos pouco depois da abertura, impulsionado pela perspetiva de descida das taxas de juro.

Por volta das 8h10 de Lisboa, o índice alemão atingiu 18.001,42 pontos, mais 0,15% e um novo recorde histórico, num contexto de queda da inflação na zona euro "que torna muito provável um corte nas taxas de juro directoras [pelo Banco Central Europeu] em junho", de acordo com Jochen Stanzl, analista da CMC Markets, citado pela Efe.

Também as outras principais praças europeias mantinham-se a negociar em alta, após a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido que cresceu 0,2% em janeiro, depois de ter entrado em recessão em 2023.