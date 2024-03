"Não há desculpas". Pequenos empresários exigem pagamento imediato de apoios em atraso

VEJA TAMBÉM:

O presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas dizem que “não há desculpas” para não avançar de imediato com o pagamento dos apoios em atraso a milhares de empresários.

Questionado pela Renascença sobre o quadro político resultante das eleições de domingo, Jorge Pisco lembra que a maioria absoluta do PS travou várias soluções para apoiar os pequenos empresários a responder, nomeadamente às condicionantes impostas pela pandemia e pelos incêndios.

Jorge Pisco diz que nas reuniões mantidas durante a anterior legislatura, tanto o PSD, como o Chega “consideravam que as propostas que tínhamos eram importantes para as empresas, mas não as apresentavam e não as levavam a plenário, porque, certamente, não passariam”.