Medina desvaloriza alerta da DBRS e espera que AD mantenha "compromisso" de estabilidade

Fernando Medina desvaloriza o alerta da agência de notificação financeira DBRS, que advertiu para o risco de um parlamento bloqueado em Portugal e de um governo instável poder dificultar a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"O que me parece determinante é qual é a vontade política que existe no nosso país", começa por afirmar o ministro das Finanças, que não vê "razões para receios", em declarações aos jornalistas, esta segunda-feira, à margem da reunião do Eurogrupo.

Medina lembra que a AD "tem inscrito no seu programa e tem como seu objetivo fundamental a manutenção da credibilidade das finanças públicas e da credibilidade internacional do Estado português": "Não há nenhuma razão para que esse compromisso não seja levado a sério em Portugal e por parte das agências de rating."

Para Medina, uma coisa é dizer que os resultados colocarão desafios à governabilidade, o que considera ser "uma evidência".

"Dar outro passo, que é dizer que as consequências dessas dificuldades têm impacto financeiro e nas nossas finanças públicas não se deve dar. O compromisso do partido que venceu as eleições, e que tomo e devemos tomar por bom, é com a estabilidade das finanças públicas", frisa.