BCE volta a manter taxas de juro inalteradas

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou hoje que deixou as taxas de juro inalteradas, o que acontece pela quarta vez consecutiva desde outubro de 2023. "O Conselho do Banco Central Europeu (BCE) decidiu hoje manter as três taxas de juro diretoras do BCE inalteradas", informou a instituição, após a reunião. A taxa de depósitos permanece em 4%, o nível mais alto registado desde o lançamento da moeda única em 1999, enquanto a principal taxa de juro de refinanciamento fica em 4,5% e a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez permanece em 4,75%.