Instituto Nacional de Estatística revê crescimento de 2,2%

O Instituto Nacional de Estatística confirma ou revê, esta quinta-feira, o crescimento de 2,2% em termos homólogos e 0,8% em cadeia no quarto trimestre de 2023 e a expansão do PIB de 2,3% para a totalidade do ano.

A estimativa rápida, divulgada em 30 de janeiro pelo organismo de estatística, revelou um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) acima do esperado na reta final do ano.

No quarto trimestre de 2023, a economia portuguesa cresceu 2,2% em termos homólogos e 0,8% face ao terceiro trimestre, evitando assim uma recessão técnica (dois trimestres seguidos de contração), depois de o PIB se ter contraído 0,2% em cadeia no penúltimo trimestre do ano.

No conjunto do ano, o PIB registou um crescimento de 2,3%, uma desaceleração face ao aumento de 6,8% em 2022, o mais elevado desde 1987.

O INE divulga também hoje a estimativa rápida da inflação de fevereiro.

A taxa de inflação homóloga em Portugal fixou-se em 2,3% em janeiro, 0,9 pontos percentuais acima de dezembro, impulsionada pelos preços da eletricidade e pelo fim do IVA Zero.

Excluindo a alimentação e a energia, a inflação registou uma variação de 2,4% em janeiro (2,6% em dezembro).