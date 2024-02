Direção Geral do Orçamento divulga síntese da execução orçamental em contas públicas de janeiro

A Direção Geral do Orçamento (DGO) divulga, esta quinta-feira, a síntese da execução orçamental em contas públicas de janeiro, a primeira de 2024, depois de ter encerrado o ano de 2023 com um excedente de 4.330 milhões de euros.

O saldo orçamental positivo, em contabilidade pública (ótica de caixa) de 2023 compara com o défice de 3.437 milhões de euros registado no final de 2022.

Para a situação orçamental do ano de 2023 contribuiu a melhoria da receita efetiva, que teve uma subida homóloga de 12,1% e que o Ministério das Finanças atribui em grande parte à resiliência do mercado de trabalho, tanto ao nível do volume de emprego como do crescimento das remunerações.

Já a despesa efetiva registou um aumento 9%, ajustado das medidas extraordinárias -- "traduzindo a redução do volume de medidas relacionadas com a covid-19 e o montante significativo de medidas adotadas para mitigação do impacto do choque geopolítico".

Segundo detalhou o ministério liderado por Fernando Medina no habitual comunicado que antecede a divulgação da síntese da execução orçamental, as medidas associadas ao choque geopolítico ascenderam a 2.835 milhões de euros.