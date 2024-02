Ministros da Agricultura da União Europeia reúnem-se em Bruxelas

Os ministros da Agricultura da União Europeia (UE) reúnem-se esta segunda-feira, em Bruxelas, para analisar as medidas de ajuda aos agricultores, com uma manifestação marcada junto ao edifício do Conselho, na qual participa uma delegação da CAP.

Os ministros irão debater as propostas da Comissão Europeia para ajudar o setor agrícola em crise, bem como as várias medidas nacionais adotadas para responder às preocupações do setor, que se tem manifestado nas últimas semanas em vários Estados-membros, incluindo Portugal.

Os agricultores queixam-se, nomeadamente, do excesso de burocracia para aceder aos apoios da UE, do custo de vida e dos combustíveis e da discrepância dos preços no produtor e consumidor.

Assim, em simultâneo com a reunião do Conselho, em que Portugal está representado pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, decorre mais uma manifestação que reúne, junto às instituições da UE, produtores de vários Estados-membros, tendo uma delegação da Confederação de Agricultores de Portugal (CAP) representada.