Lucros do BCP quadruplicam para 856 milhões em 2023

O BCP teve lucros de 856 milhões de euros em 2023, quatro vezes mais que os 197,4 milhões de euros de 2022, divulgou esta segunda-feira o banco em conferência de imprensa.

"São uns bons resultados, hoje parece que há uma certa que vergonha de as empresas apresentarem resultados, nós temos muito orgulho de apresentar resultados positivos", disse Miguel Maya em conferência de imprensa no Tagus Park, em Oeiras, considerando que com isso o banco contribui para o desenvolvimento de Portugal e para manter trabalhadores qualificados jovens no país.

A margem financeira (a diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos) subiu 31% para 2.826 milhões de euros em 2023, ano em que o banco também ganhou 139 milhões de euros com a venda da Millennium Financial Services.

O BCP tem uma importante operação na Polónia, que tem dado problemas devido a créditos hipotecários concedidos no passado em francos suíços. Em 2023, o Bank Millennium (Polónia) levou a encargos de 780 milhões de euros devido aos riscos relacionados com esses créditos.