Turismo do Porto e Norte tem nova imagem e um novo conceito

O Turismo do Porto e Norte de Portugal apresentou uma nova marca e um novo conceito, com base no “desafio de unicidade”.

Telma Gonçalves, da equipa de marketing do Turismo de Portugal, sublinha que “a nova marca era já uma vontade antiga do presidente do Turismo do Porto e Norte e está agora concretizada”.

“As marcas têm uma identidade e uma personalidade. Devem refletir os valores dos territórios e devem estar muito associados a eles”, reforça.



“É através da marca que os turistas se conectam com o território. Numa primeira abordagem, a marca tem em si presente também uma série de atributos diferenciadores marca que promovemos de Portugal lá fora."

O presidente da agência de design e gestão de marcas Ivity Brand Corp salienta que é preciso “ver o todo e cruzar o litoral com o interior”.

Carlos Coelho sublinha que “o desafio de uma marca territorial é ser capaz de ouvir todos” e, por isso o Porto pretende ser o “ponto cardeal das regiões do Minho, Trás- os-Montes e Douro”.

Na sessão de apresentação do novo conceito, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. António Cunha assume que este é o projeto que “mais orgulha” a comissão.

O Turismo do Porto e Norte de Portugal tem agora uma imagem diferente e o propósito de unir as quatros regiões do Norte: Porto, Douro, Trás-os-Montes e Minho.