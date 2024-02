Desconto imediato em medicamentos já chegou a mais de 136 mil idosos pobres

Mais de 136 mil beneficiários do Complemento Solidário para Idosos (CSI), apoio financeiro destinado aos pensionistas mais pobres, já usufruíram do desconto imediato na compra de medicamentos comparticipados, indicou esta segunda-feira o Instituto de Segurança Social em comunicado.

O desconto imediato entrou em vigor a 25 de setembro de 2023 e dispensa automaticamente os beneficiários do CSI do pagamento de 50% da parcela não comparticipada pelo Estado no preço dos medicamentos.

Antes desta data, os idosos com CSI tinham de pedir o reembolso e aguardar pelo seu processamento e pagamento junto com a pensão e com o complemento solidário, depois de apresentarem a fatura de compra dos medicamentos no centro de saúde.

O Complemento Solidário para Idosos é um apoio pago mensalmente a pensionistas com mais de 66 anos e com rendimentos inferiores ou iguais a 6.608 euros anuais (valor de referência atualizado em janeiro passado).