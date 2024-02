Banco de Portugal está a ser usado para fraude telefónica

O Banco de Portugal (BdP) recebeu várias dezenas de queixas sobre uma fraude por chamada telefónica que recorre à identidade do banco central e dos seus trabalhadores para obter credenciais de acesso a contas bancárias.

"Temos vindo a ser intercetados por vários utilizadores que chegam ao Banco de Portugal dando nota de que estão a ser contactados em nome do Banco de Portugal através de mensagens de texto e até por chamadas telefónicas", afirmou o diretor de sistemas de informação do BdP, Carlos Moura, à Lusa.

De acordo com o responsável, os queixosos têm recebido mensagens assinadas por um número que imita a identidade ("spoofing") do BdP e que sugere que o acesso às contas pode estar comprometido.

Os clientes afetados são, então, levados a ligar para um número de telefone que simula a linha de apoio do BdP e cujo "nível de atendimento é muito semelhante" ao do próprio banco central.

"Esse é o tema que neste momento mais nos preocupa, porque o nível de atendimento é muito semelhante ao nosso serviço de apoio aos utilizadores e, de alguma maneira, as pessoas são induzidas a este tipo de erro porque as pessoas acabam até por se apresentar como colaboradores do Banco de Portugal", acrescentou Carlos Moura.

Depois desse contacto, é pedido às vítimas que instalem um programa que se assemelha a um antivírus no telemóvel com a premissa de verificar se há informações comprometidas e é dito para acederem às respetivas contas bancárias.

O programa indicado funciona como "malware" e acaba por retirar as credenciais de acesso das contas dos utilizadores.

De acordo com Carlos Moura, o BdP já recebeu "várias centenas de telefonemas" no seu centro de atendimento e várias dezenas na rede regional, o que leva os responsáveis a acreditarem que "é um movimento que está presente na sociedade".

O BdP recomenda:

- não partilhar dados pessoais e dados de cartões bancários;

- não realizar transferências suspeitas;

- e não instalar "software" suspeito no telemóvel ou no computador.

Quem receber uma chamada no seu telemóvel em que o número que liga é supostamente o do BdP deve reportar o caso às autoridades e contactar o Banco de Portugal, podendo fazê-lo através de e-mail info@bportugal.pt ou marcando o número 213 130 000.

O BdP disse estar a colaborar com as autoridades e que denunciou os casos recebidos.