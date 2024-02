Preço dos combustíveis volta a subir na segunda-feira

A partir de amanhã, quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,667 euros por litro de gasóleo simples e 1,736 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), avança fonte do setor ao jornal Eco .

Os preços dos combustíveis voltam a subir esta segunda-feira, com o gasóleo a ficar dois cêntimos mais caro e a gasolina a aumentar três cêntimos. Esta é já a nona semana consecutiva de aumentos na gasolina e a sexta no gasóleo.

São mais de 10 cêntimos de aumento por litro no preço do gasóleo no espaço de um mês, enquanto o preço da gasolina subiu nove cêntimos.

Os preços ficarão ao nível dos que estavam a ser praticados em meados de novembro.