Comissão Europeia divulga as previsões económicas de inverno

A Comissão Europeia vai, esta quinta-feira, divulgar as previsões económicas de inverno, após duas revisões em baixa da projeção do Produto Interno Bruto (PIB), num contexto de incerteza dado o conflito no Mar Vermelho e os protestos dos agricultores.

Quando se registam vários bloqueios no Mar Vermelho, onde os combatentes huthis iemenitas estão a atacar embarcações da Marinha Mercante em retaliação pela guerra de Israel na Faixa de Gaza, o executivo comunitário divulga as mais recentes projeções para o PIB e inflação da zona euro e da União Europeia (UE), devendo manter uma tendência de cautela.

Estas previsões, que serão divulgadas numa conferência de imprensa marcada para as 10h00, surgem numa altura de receios sobre aumento dos preços na área da moeda única e na União devido a estes ataques no Mar Vermelho, que provocaram perturbações no transporte marítimo e aumentaram os custos nas rotas comerciais entre a Ásia e a Europa.