CEO José Neves de saída da Farfetch. Empresa anuncia futuros despedimentos

O CEO da Farfetch, José Neves, está de saída da empresa, que passará a ser liderada interinamente pelo dono da Coupang, Bom Kim, que concluiu a compra da plataforma de moda de luxo há cerca de duas semanas.

A saída de José Neves do primeiro unicórnio português foi comunicada através de um email enviado aos trabalhadores, avançou o Observador, na qual é comunicada uma “redução de negócio” e a eliminação de “funções redundantes”.

“Vamos começar o processo de dizer adeus a colegas e amigos que têm sido parte importante da jornada da Farfetch até agora”, indica a comunicação que confirma os despedimentos.

“Depois de avaliadas as principais prioridades e recursos em todo o negócio, tomamos a difícil mas necessária decisão de reduzir globalmente o headcount e funções redundantes”, refere ainda o email enviado a trabalhadores.

A compra do unicórnio português foi anunciada em meados de dezembro, com a empresa sul-coreana a evitar a falência da Farfetch com a injeção de 500 milhões de dólares, cerca de 460 milhões de euros. A empresa de venda online de moda de luxo chegou a valer mais de 21 mil milhões de dólares.