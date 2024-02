Bruxelas revê em ligeira baixa crescimento económico de Portugal em 2024

A Comissão Europeia prevê que a economia portuguesa cresça 1,2% em 2024. Trata-se de menos uma décima face às últimas previsões.

As novas projeções de inverno, divulgadas pelo Comissário para a Economia, Paolo Gentiloni, indicam que o crescimento económico deverá manter-se contido no início de 2024 para recuperar apenas gradualmente de seguida.

Bruxelas revê, assim, em ligeira baixa, o crescimento de Portugal para este ano.

Portugal vai, de acordo com as novas projeções, vai crescer acima da Zona Euro. Neste caso, a Comissão Europeia reviu a previsão de crescimento de 1,2% para 0,8%.

Esta quinta-feira, ficou saber-se que a economia do Reino Unido entrou, oficialmente, em recessão e os dados foram mesmo mais negativos do que as projeções do Governo.