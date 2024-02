Remuneração média mensal na função pública sobe 5,5% em outubro para 1.657,8 euros

A remuneração base média mensal na administração pública era de 1.657,8 euros em outubro, valor que traduz uma subida homóloga de 5,5%, segundo as estatísticas divulgadas pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

"Em outubro de 2023, o valor da remuneração base média mensal dos trabalhadores a tempo completo no setor das administrações públicas situava-se em 1.657,8 euros, correspondendo a uma variação global média de +0,4% face ao mês de referência do trimestre precedente (julho 2023), e a uma variação homóloga de +5,5%", refere a Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP) elaborada pela DGAEP.

Esta subida resulta do efeito conjugado da entrada e saída de trabalhadores com diferentes níveis remuneratórios, das medidas de valorização remuneratória aprovadas para os trabalhadores em funções públicas e da atualização do valor do salário mínimo nacional de para 760 euros e do valor base da remuneração na administração pública para 769,20 euros.

Já o ganho médio mensal estimado para outubro é de 1.968,6 euros, correspondendo a uma variação global de +0,7%, face ao trimestre anterior, e a uma variação homóloga de +6,5%.

"A variação homóloga resulta do aumento da remuneração base média mensal e das restantes componentes do ganho, como subsídios e suplementos regulares e pagamentos por horas suplementares ou extraordinárias", adianta a DGAEP.

A SIEP indica ainda que no final de 2023 havia 78.336 contratos a termo na administração pública, o que traduz uma subida de 6.714 destes contratos face ao terceiro trimestre do ano passado, mas uma diminuição de 4.583 face ao trimestre homólogo de 2022.