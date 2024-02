Continental anuncia fim de 7.150 postos de de trabalho em todo o mundo

O fabricante de equipamento automóvel Continental anunciou esta quarta-feira a supressão de 7.150 postos de de trabalho em todo o mundo. Em causa está um plano de redução de custos, cujo objetivo é acelerar a competividade no mercado na transição para a mobilidade elétrica.

O grupo adiantou, num comunicado de imprensa, que "cerca de 5.400 empregos serão afetados" no total de administrativos e 1.750 no setor da investigação e desenvolvimento "até 2025, o mais tardar". O plano de reestruturação foi anunciado no final de 2023.