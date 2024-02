OCDE regista queda de rendimentos das famílias em Portugal

Os rendimentos das famílias caíram no terceiro trimestre de 2023, segundo novos dados da OCDE.

De acordo com os números, citados pelo "Diário de Notícias", Portugal é um dos 11 países com quebras no rendimento real per capita.

Em comparação com o segundo trimestre, os rendimentos das famílias desceram em 0,28%.

Os portugueses estão, assim, entre os que mais recorrem às poupanças para terem rendimento disponível até ao final do mês.

Por outro lado, o relatório da OCDE indica que a situação mais preocupante regista-se em Espanha que foi o país com maior quebra de rendimentos, devido à subida de impostos.

Também esta sexta-feira ficaram a conhecer-se novos números do Instituto Nacional de Estatística que aponta que mais de 250 mil portugueses precisam de ter pelo menos dois empregos.