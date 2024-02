Exportações e importações caem em 2023

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou, esta sexta-feira, os primeiros dados anuais de 2023 relativos às exportações e importações, que diminuíram em 1,0% e 4,1%, respetivamente. O défice da balança comercial baixou para 27.356 milhões, tendo diminuído 3.727 milhões de euros.

Excluíndo combustíveis e lubrificantes, as exportações e importações aumentaram 1,0% e 1,6%, respetivamente, tendo o défice da balança comercial destes produtos aumentado em 800 milhões de euros face ao ano anterior, atingindo 20.300 milhões de euros.

"No último mês de 2023, destaca-se o acréscimo nas exportações de Fornecimentos industriais (+5,2%), com especial incidência nos Medicamentos, e os decréscimos nas importações de Fornecimentos industriais (-12,8%) e de Combustíveis e lubrificantes (-16,5%), que se ficou a dever, neste último caso, às diminuições em volume (-21,9%) e em valor (-60,7%) do Gás natural, refletindo, sobretudo, a descida do preço deste produto (-49,7%)", pode ler-se no relatório do INE.