Mudar de casa? Mais de metade desiste devido aos preços elevados

A área é um dos sacrifícios mais recorrentes, o desejado T3 acaba por ser substituído por um T2, a moradia passa a apartamento. A escolha final acaba também por ter menos comodidades e a zona envolvente menos valências do que era desejado, segundo o Observatório do Imobiliário.

A localização ambicionada é garantida, mas pelo caminho ficam outras preferências, que já não cabem no orçamento. Em média, o preço da prestação ou da renda fica 4% abaixo do ideal.

Há seis anos era a dificuldade em encontrar a casa que se pretendia que afastava os portugueses do processo de procura, para comprar ou arrendar. Hoje, a maioria, 55%, admite que desiste devido ao preço. Esta tendência mantém-se em Lisboa (51,2%), indica o Observatório do Imobiliário da Century 21, o mais recente estudo da habitação em Portugal .

Há também mais pessoas a aceitar casas em segunda mão e mesmo a precisarem de obras. Mais de 92% preferem viver em casa própria, mas apenas 65% conseguem, quase um terço é arrendatário (32%)

Continua também a crescer a preferência por moradias isoladas (28% para 37%) e pátios e jardins, uma tendência impulsionada com a pandemia. Uma maior fatia (25%) mostra abertura para mudar de cidade.

Oferta disponível 7% mais cara

Entre as casas disponíveis, predominam "os apartamentos usados sem necessidade de obras, T3, com um WC, de 91 a 120 m2, com terraço, varanda e garagem". No entanto, nos centros das cidades esta oferta já foi toda absorvida, restam apenas as opções nas zonas periféricas e estas, "mesmo com essa localização menos central, tem elevadas expetativas de preço, pretendendo valores 7% acima das que foram escoadas".

Já no mercado de arrendamento, a oferta disponível nas periferias chega a ser 16% mais barata.

Para Ricardo Sousa, "a oferta é o grande desafio. Nós estamos há muitos anos sem construir e temos um planeamento urbano das nossas cidades e das áreas metropolitanas completamente desajustado da sociedade atua e das expectativas das pessoas". Ou seja, "a oferta disponível e a sua localização não está ajustada ao que as pessoas precisam e onde precisam", conclui.

De acordo com este trabalho, a maioria procura "um apartamento usado sem necessidade de obras, na cidade onde vive e junto ao centro".