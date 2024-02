Combustíveis mais caros esta semana

A semana arranca com mais uma subida nos preços dos combustíveis.

O litro do gasóleo simples deverá ficar 2,5 cêntimos mais caro e o litro da gasolina deverá subir um cêntimo.

A confirmarem-se estas previsões, o preço médio do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,629 euros por litro e a gasolina simples 95 deverá subir para 1,696 euros por litro.

Os novos preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a manutenção das medidas extraordinárias de redução fiscal aplicadas pelo Governo, para mitigar o aumento dos preços.

Apesar destas previsões, convém confirmar sempre o preço nas bombas uma vez os preços dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.

Na última semana, os preços do gasóleo e da gasolina subiram 2,5 e 2,3 cêntimos respetivamente, um pouco abaixo da expectativa do mercado, que previa uma subida de três cêntimos no caso do diesel e de 2,5 cêntimos a gasolina.