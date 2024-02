"Ministério da Agricultura tem tido um péssimo comportamento e prejudica os portugueses"

O economista João Duque acusou o Ministério da Agricultura de ter tido “um péssimo comportamento” e de prejudicar os portugueses ao não dar, atempadamente, aos agricultores os apoios necessários.

“O Ministério da Agricultura é um mistério que, não sei por que razão, mas muito provavelmente pela sua liderança, tem tido um péssimo comportamento e, portanto, até prejudica ainda mais os portugueses face à generalidade dos agricultores europeus do que devia ser”, afirmou João Duque, no espaço de comentário do programa As Três da Manhã da Renascença.