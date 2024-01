TGV. Portugal candidatou-se a mais 146 milhões

A Infraestruturas de Portugal (IP) candidatou a primeira fase do projeto da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa a um total de 875 milhões de euros de fundos europeus. A gestora pública das estradas e ferrovia portuguesas anunciou, esta terça-feira, que submeteu a candidatura no dia anterior ao final do prazo.

A IP candidatou os dois troços da linha de alta velocidade que já obtiveram a aprovação ambiental não só aos 729 milhões de euros inicialmente previstos, mas também a mais 146 milhões de euros do Mecanismo Interligar a Europa. O prazo para as candidaturas terminou esta terça-feira, às 16h00 portuguesas.

Apenas 729 milhões de euros estavam reservados para Portugal dentro do envelope de 2,8 mil milhões de euros para os 15 países no Fundo de Coesão, nos projetos da rede principal da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T).

A candidatura paralela a 146 milhões de euros acontece em “regime concorrencial” com os 15 Estados-membros elegíveis para o Fundo de Coesão. Este clube inclui países como a Polónia, a Grécia, a Hungria, a Bulgária, a Roménia e os três países bálticos - Estónia, Letónia e Lituânia.

Fundos extra para quadruplicar linha em Coimbra

Segundo a IP, a distribuição dos 729 milhões de euros segue o que Carlos Fernandes, vice-presidente da gestora, revelou à Renascença no início de janeiro.

480 milhões de euros são para a primeira parceria público-privada (PPP), cujo concurso de concessão já foi lançado, correspondente ao troço entre a estação de Campanhã, no Porto, e Oiã, no distrito de Aveiro.