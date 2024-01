O ministro da Economia, António Costa Silva, disse nesta terça-feira que Portugal "está sempre a desmentir as projeções mais pessimistas" e que o crescimento da economia acima das expectativas dá confiança no futuro, marcado por tensões geopolíticas.

"Penso que as notícias são muito positivas para Portugal e para a economia portuguesa, todos os indicadores revelam um crescimento acima de todas as expectativas que existiam, incluindo as expectativas do Governo", afirmou o ministro da Economia e do Mar, em declarações à Lusa após a divulgação dos dados do PIB em 2023 pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, a economia portuguesa cresceu 2,2% em termos homólogos e 0,8% em cadeia no último trimestre de 2023, escapando à recessão técnica, tendo garantido um crescimento do PIB de 2,3% para a totalidade do ano.