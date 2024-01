Maior produtor de chips do mundo anuncia segunda fábrica

O ministro da Agricultura Japonês, Tetsushi Sakamoto disse durante uma visita à área no fim de semana que a unidade ficará também em Kumamoto, no sudoeste do Japão, onde a TSCM já está a construir uma primeira fábrica, com inauguração prevista para 2024.

A empresa de Taiwan e o conglomerado tecnológico japonês Sony vão formar uma parceria chamada Japan Advanced Semiconductor Manufacturing para administrar a fábrica, que vai produzir chips entre 22 e 28 nanómetros.

Um nanómetro é mil vezes mais pequeno que um milímetro.

A TSMC deverá fazer o anúncio formal em fevereiro, altura em que também anunciará o investimento, estimado em dois biliões de ienes (12,54 mil milhões de euros).

A empresa de Taiwan também está a construir nos Estados Unidos duas fábricas de 'wafer', uma fina fatia de material semicondutor, na qual microcircuitos são construídos.

Uma das fábricas inicia a produção em massa de chips de quatro nanómetros em 2024, enquanto a outra deverá arrancar em 2026 com a produção comercial de chips de três nanómetros, a tecnologia mais avançada da TSMC.

Taiwan é líder mundial na produção de 'chips' semicondutores, um componente essencial na produção de alta tecnologia, incluindo sistemas de inteligência artificial.