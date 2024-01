Alta velocidade. Iryo interessada em operar em Portugal

A intenção da empresa operar em Portugal não é uma completa novidade . Quando a marca foi lançada , em meados de 2022, mostrou desde logo um mapa com os destinos onde ambiciona chegar, com Porto e Lisboa incluídos.

Do lado das empresas portuguesas, a B-Rail, do grupo Barraqueiro, mantém o interesse em explorar a alta velocidade no eixo Porto – Lisboa. Em janeiro de 2023, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes recusou o acesso da B-Rail ao serviço de passageiros no eixo Braga – Faro devido à falta de capacidade da infraestrutura atual, mas sublinhou a mudança de panorama com a eventual abertura da nova linha.

A CP tem previsto lançar este ano um concurso de compra de 14 comboios de alta velocidade, assim como de futuras unidades opcionais. A intenção foi expressa pelo Ministério das Infraestruturas, numa nota explicativa acerca do Orçamento do Estado para 2024 enviada ao Parlamento.

A abertura da primeira fase da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa, com um custo previsto de 3,7 mil milhões de euros, está prevista para 2030. A segunda fase, que liga Soure ao Carregado, deve chegar a consulta pública no segundo trimestre de 2024, e abrir à operação em 2032.

Com as duas fases em operação, a IP diz que será possível realizar 60 serviços por dia na linha de alta velocidade. Entre esses, 34 podem ser serviços híbridos, que usam a linha de alta velocidade e a rede convencional para chegar a outras cidades.