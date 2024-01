Obras de 23 milhões arrancam na nova marina de Vilamoura, que vai receber 68 iates de luxo

Arrancaram esta terça-feira as obras em Vilamoura, para receber iates até 40 metros, que, neste momento, não têm onde ficar ao longo da costa portuguesa e acabam por atracar em Espanha. A obra deverá estar concluída até setembro deste ano.



A atual marina do concelho de Loulé é considerada um dos “ex-libris” do Algarve, mas já foi construída há 50 anos. A nova infraestrutura é altamente diferenciadora para o destino e vem responder a necessidades evidentes do mercado em relação a embarcações de grande porte, que atualmente passam ao largo da costa", defende Isolete Correia, administradora da Vilamoura World e principal responsável pelo projeto.

Está prevista a instalação de três pontões, com 68 postos de amarração, "dotados com as tecnologias mais recentes capazes de contribuir para o conforto dos utilizadores e a sustentabilidade ambiental": um sistema de 'pump-out' (escoamento) individual para todas as embarcações, para a recolha de águas residuais; pontos de carregamento para embarcações elétricas; a monitorização e gestão remota dos consumos de água e eletricidade; está ainda a ser estudada a implementação de sistemas de dessalinização e geração de energia fotovoltaica para abastecimento de água e eletricidade.

A atual marina mantém mais de 800 lugares para embarcações de menor dimensão.