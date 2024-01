TGV. Opção da bitola ibérica tem impacto “residual” no custo dos comboios

“Não é nenhuma invenção, é rigorosamente o que existe em todos os países europeus. Se nós olharmos para os projetos mais recentes franceses, que é [a linha] Tours – Bordéus, é uma autoestrada ferroviária como a nossa, tudo na mesma bitola. Bitola europeia, é certo, mas é a mesma bitola no país”, apontou.

O Governo lançou, no dia 12 de janeiro, o concurso da parceria público-privada para a construção do primeiro troço - do Porto a Oiã, em Aveiro - da primeira fase da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa. O concurso para o segundo troço, entre Oiã e Soure, deve ser lançado no segundo semestre de 2024.

Os dois troços estão incluídos na candidatura a 729 milhões de euros de fundos europeus que Portugal tem de entregar, junto da União Europeia, até 30 de janeiro. Ao todo, a primeira fase da linha de alta velocidade vai custar cerca de 3,7 mil milhões de euros. O prazo para o fim da construção é o ano de 2030.

Numa nota explicativa acerca do Orçamento do Estado para 2024, o Ministério das Infraestruturas anunciou para este ano o lançamento de um concurso de compra de 14 comboios de alta velocidade pela CP, incluindo ainda unidades opcionais. Também o grupo Barraqueiro já demonstrou o interesse em explorar a linha de alta velocidade, tendo obtido em 2021 a autorização de operação para a empresa B-Rail.