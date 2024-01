Reformas fiscais de Montenegro podem custar “facilmente” mais de 2,5 mil milhões de euros

À Renascença , o economista João Duque admite que a reforma que envolve a descida do IRC até aos 15% e a descida da taxa de IRS para um “máximo de 15%” para jovens até aos 35 anos, além da isenção do IMT, é “concretizável”, dado que a receita no último ano foi “muito superior” ao que se previa no Orçamento para 2023.

No entanto, e ao mesmo tempo que permite aos contribuintes que fiquem com mais dinheiro no bolso, as reformas fiscais são também uma “pescadinha de rabo na boca”, podendo tornar-se numa oportunidade ao Estado de obter receita através de outras maneiras.

O economista explica como é que a taxa máxima de 15% do IRS para jovens até aos 35 anos pode levar a que subam as receitas do IVA.

“Quando tributo um jovem menos do que uma pessoa mais velha, e se esse jovem usar aquilo que não paga em imposto de IRS para consumo, estamos a tributar esse consumo em sede de IVA.”

Estes 2,5 mil milhões de euros seriam mais do dobro do orçamento para o Ministério da Habitação em 2024 ou metade do orçamentado para as Infraestruturas.