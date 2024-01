Taxas Euribor descem em todos os prazos

A taxa Euribor desceu esta sexta-feira a três, a seis e a 12 meses face a quinta-feira e manteve-se abaixo de 4% nos três prazos.

A Euribor a três meses, que recuou para 3,958%, ficou acima da taxa a seis meses (3,908%) e da taxa a 12 meses (3,655%).

Já a taxa a 12 meses, atualmente a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável e que esteve acima de 4% entre 16 de junho e 28 de novembro, baixou para 3,655%. São menos 0,005 pontos que na quinta-feira, depois de ter atingido em 29 de setembro para 4,228%, um novo máximo desde novembro de 2008.

Segundo dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a novembro de 2023, a Euribor a 12 meses representava 37,4% do 'stock' de empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que a Euribor a seis e a três meses representava 36,1% e 23,9%, respetivamente

No prazo de seis meses, a taxa Euribor, que esteve acima de 4% entre 14 de setembro e 01 de dezembro, também recuou para 3,908%, menos 0,020 pontos que na sessão anterior e contra o máximo desde novembro de 2008, de 4,143%.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses caiu esta sexta-feira, ao ser fixada em 3,958%, menos 0,012 pontos e depois de ter subido em 19 de outubro para 4,002%, um novo máximo desde novembro de 2008.