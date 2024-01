Combustíveis. Petrolíferas não excluem subida de preços a partir de segunda-feira

Crise no Mar Vermelho? Rutura de stocks “não é previsível”

Noutro plano, o secretário-geral da Apetro afasta, por agora, um cenário de crise na disponibilidade de combustíveis motivada pelas tensões no Mar Vermelho.

"As nossas importações não são, basicamente, da área do Médio Oriente, são muito de África e do Brasil e, portanto, não são afetadas diretamente por aquilo que se está a passar”, esclarece António Comprido que, contudo, lembra que o comportamento dos mercados é “global” e que as cotações oscilam em função da incerteza.

"Mas aquilo que leio e que vejo é que não é previsível [uma rutura de stocks], a não ser que houvesse um agravamento muito grande do conflito e que haja um impacto muito significativo nas cotações dos produtos”.

Por agora, António Comprido diz que esse não é o cenário e, portanto, a crise do Mar Vermelho "também não se reflete nos preços aos consumidores”.