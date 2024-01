​Quase 200 mil carros ligeiros vendidos em 2023. No "top ten" há dois elétricos

Em 2023, foram vendidos em Portugal quase 200 mil carros ligeiros de passageiros novos. Por marca e modelo, a lista é liderada pelo Peugeot 2008, com 6.770 unidades vendidas.



Segundo a Associação Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), entre os 10 mais vendidos, há dois elétricos, ambos da Tesla - o Tesla Model Y, 5.063 carros vendidos, e o Tesla Model 3, com 4.087 vendas.

Neste "top ten" consultado pela Renascença, há outro modelo da Peugeot, o 208, em terceiro lugar, e também dois modelos da Renault – o Clio, com 5.765 vendas, e o Captur, com 4.868.

A Dacia também tem duas entradas nesta lista: em segundo lugar o Dacia Sandero, com 6.424 unidades vendias, e o Dacia Jogger, em 10º lugar, com 3.335 carros.

No total, as 50 marcas e modelos mais vendidos representam 65% do mercado, revelam também os números da ACAP.