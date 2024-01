PRR. Autoeuropa diz que tinha condições para se manter no consório Drivolution

A Autoeuropa considerou esta terça-feira que os investimentos que tem previstos na área ambiental lhe deveriam permitir manter a liderança do consórcio Drivolution, financiado pelo PRR e que teve que abandonar por não cumprir um requisito ambiental.

"No entender da Volkswagen Autoeuropa, os esforços que empresa se propõe fazer, por via dos investimentos previstos, permitir-lhe-iam assinar a respetiva declaração de cumprimento do princípio DNSH e consequentemente manter a liderança do consórcio", sustenta a empresa numa resposta escrita enviada à agência Lusa.

"Lamentamos que, à luz do atual sistema de medição de emissões, previsto para cumprimento do princípio do DNSH em vigor no país, a Volkswagen Autoeuropa não seja considerada entidade elegível no âmbito do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência], o que na prática significa a saída da empresa do consórcio Drivolution", acrescenta.

O cumprimento do normativo ambiental do "Do No Significant Harm" (DNSH) é exigido a todas as empresas que participem em projetos viabilizados por verbas do PRR, como é o caso do Drivolution, um consórcio que junta cerca de 20 empresas e 20 organismos do sistema científico e tecnológico com vista à transformação industrial rumo à "fábrica do futuro".

O jornal Público avança, esta terça-feira, que a Autoeuropa se viu obrigada a sair do consórcio, que liderava, e será substituída por outra empresa do ramo automóvel, que já faz parte do consórcio e assumirá a liderança.