Cruzeiros bateram recordes no Porto de Lisboa em 2023

A atividade de cruzeiros em Lisboa foi em 2023 a melhor de sempre, tendo ultrapassado pela primeira vez os 700 mil passageiros, mais 54% do que no ano anterior, anunciou hoje o Porto de Lisboa.

Numa nota, o Porto de Lisboa destacou que em 2023 foram batidos recordes em relação à atividade de cruzeiros neste porto, nomeadamente o de passageiros, que foram 758.328, mais 54% do que em 2022.

O anterior recorde datava de 2018, ano que registou 577.603 passageiros de cruzeiro.

O segmento "turnaround", os cruzeiros que têm embarque e/ou desembarque no terminal de cruzeiros de Lisboa, foi o que mais se destacou, com um crescimento exponencial, totalizando 204.004 passageiros (102.680 embarcados e 101.324 desembarcados), um aumento de 131% em comparação com o ano anterior.

O número de passageiros em trânsito atingiu os 554.324, um crescimento de 37% face a 2022, destacou o Porto de Lisboa.

Nas contas do Porto de Lisboa, a atividade de cruzeiros teve um impacto económico direto na cidade superior a 83 milhões de euros, considerando os 102.680 passageiros que embarcaram e os 554.324 que estiveram em trânsito em Lisboa, uma vez que um passageiro embarcado gasta, em média, 367 euros e um passageiro em trânsito 82 euros, segundo um estudo de impacto económico promovido pela Administração do Porto de Lisboa (realizado pela Netsonda e Nova SBE).

Foram realizadas no Porto de Lisboa 347 escalas, mais 20 do que em 2022, e também as escalas em "turnaround" registaram um novo recorde (107), "ultrapassando o máximo absoluto das 103 escalas contabilizadas no período homólogo".

Em relação à origem dos passageiros, o Reino Unido, com 38% (286.305), está em primeiro lugar, seguido pelos Estados Unidos, que registou um crescimento de 116% face a 2022 e passa a deter uma quota de 20% de passageiros de cruzeiros (149.233).

Os passageiros com origem na Alemanha, com 15% de passageiros de cruzeiros (apesar do crescimento de 14% face ao ano anterior), estão em terceiro e os originários do Canadá, com 34.085 passageiros (+172%) e com uma quota de mercado de 4%, em quarto.

No segmento de "turnaround", os passageiros com origem nos EUA embarcados e desembarcados no Porto de Lisboa lideram, ao passarem de 28.355, em 2022, para 86.124, em 2023 (crescimento de 204%).

Escolheram o Porto de Lisboa para primeira escala 24 navios e quatro deles passaram por Lisboa em viagem inaugural.

Como curiosidade, escalou em Lisboa na sua viagem inaugural o navio de cruzeiro mais sustentável da atualidade, o "Silver Nova", que tem fontes de energia híbridas e em porto consegue alcançar zero emissões nocivas, adiantou o Porto de Lisboa, destacando que o setor dos cruzeiros tem como objetivo alcançar as zero emissões de gases com efeitos de estufa até 2050.

Até 2026 está previsto que vários portos, entre os quais o de Lisboa, forneçam energia elétrica aos navios de cruzeiro atracados, para eliminar todas as emissões de CO2 nos portos.