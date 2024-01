Taxa de inflação recua para 4,3% em 2023

A taxa de inflação homóloga baixou para 1,4% em dezembro passado, 0,1 pontos percentuais abaixo de novembro, fixando-se a variação média de 2023 nos 4,3%, contra 7,8% em 2022, confirmou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Com arredondamento a uma casa decimal, as taxas de variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) hoje avançadas pelo INE confirmam os valores da estimativa rápida divulgada em 29 de dezembro de 2023.

Excluindo do IPC a energia e os bens alimentares não transformados, a variação homóloga foi 2,6% em dezembro (2,9% no mês anterior) e a taxa de variação média em 2023 situou-se em 5,0% (5,6% no ano anterior).