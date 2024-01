"Vai ser muito difícil ter o salário mínimo em 1.000 euros", dizem PME

E num contexto económico que Nuno Carvalhinha classifica como “deprimido”, o presidente da ANPME diz que as empresas só vão conseguir suportar um aumento do salário mínimo nacional se, paralelamente, houver uma redução da carga fiscal da empresa e uma bonificação de taxas de juro.

À Renascença , o presidente da ANPME, Nuno Carvalhinha, diz que a proposta de Pedro Nuno Santos - apresentada no discurso de encerramento do Congresso do Partido Socialista - implica mais impostos para as empresas e uma atualização geral dos salários.

“Falamos muito do impacto das taxas de juro na famílias, mas as empresas também estão a sofrer. O Governo já anunciou medidas para particulares, agora é preciso um plano de taxas bonificadas que unifiquem a taxa de juro também para as empresas. Até porque os bancos estão cada vez com mais lucros e as empresas com mais dificuldades”, remata.

O salário mínimo nacional aumentou este ano para os 820 euros. No congresso do PS, do fim de semana, o novo líder socialista, Pedro Nuno Santos, defendeu uma subida para os 1.000 euros até ao final da próxima legislatura, em 2028.

Em declarações à Renascença, o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João Vieira Lopes, considera que é prematuro falar num novo aumento do salário mínimo.