"Pode ser preciso resgatar" Global Media Group, diz Livre

No final de uma visita à redação no Porto do Jornal de Notícias, um dos títulos detidos pelo GMG, aos quais se juntam a TSF, O Jogo, o Diário de Noticias, o Açoriano Ocidental, entre outros, Rui Tavares defendeu que o Estado português "nas suas várias vertentes" tem a "obrigação de preservar" os valores constitucionais que estão em causa com a crise que o grupo enfrenta.

Para o líder do Livre, o Governo não pode "ficar à espera de fazer o obituário destes jornais, destas rádios, deste grupo de media porque se for necessário fazer uma nacionalização temporária que ela seja [feita], com uma comissão de gestão independente, fale-se com conselho de reitores, fundações, com quem tiver que ser de forma a que se assegure que não há intervenção do Estado mas há o resgate".