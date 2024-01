TGV financiado com pelo menos 625 milhões do Banco Europeu de Investimento

A maioria do financiamento para a construção da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa vai ter origem no Banco Europeu de Investimento (BEI). A informação foi avançada pelo vice-presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), que disse à Renascença que é preciso lançar em janeiro o concurso do primeiro troço do TGV para que isso conte para a candidatura aos fundos europeus.

O troço entre Porto e Soure, cujo concurso público de concessão está pronto a avançar, tem “um valor de investimento global na ordem dos 1,9 mil milhões”, avançou Carlos Fernandes. Quando o projeto foi apresentado publicamente, em setembro de 2022, o investimento calculado era de 1.650 milhões de euros.