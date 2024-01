Preços dos combustíveis. Gasóleo desce, gasolina sobe

Na próxima semana, o preço do litro de gasóleo deverá ficar meio cêntimo mais barato e o preço do litro da gasolina deverá subir meio cêntimo.

De acordo com as previsões divulgadas pelo Automóvel Club de Portugal (ACP), o preço médio do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,548 euros por litro enquanto o da gasolina simples 95 deverá subir para 1,646 euros.

Apesar destas previsões, convém confirmar sempre o preço nas bombas uma vez os preços dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.

As previsões são feitas com base nos descontos aplicados pelas gasolineiras e na manutenção das medidas extraordinárias de redução fiscal aplicadas pelo Governo, para mitigar o aumento dos preços.

Esta semana o gasóleo desceu 1,3 cêntimos e a gasolina registou uma subida inferior a meio cêntimo.

De acordo com os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do litro de gasolina em Portugal custa atualmente 1,641 euros enquanto o do gasóleo custa 1,553 euros.

Já segundo o mais recente boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia, o nosso país tem a 9ª gasolina 95 mais cara da Europa, enquanto o gasóleo ocupa a 13ª posição do ranking europeu.