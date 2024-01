"IVA Zero" acaba, mas azeite sobe de preço

Mas vamos a contas: ontem, ultimo dia do IVA Zero, uma garrafa de 0,75 litros azeite Oliveira da Serra custava 6,49 euros, já com menos 6% IVA e 24% de desconto. O valor tinha por base 11,53 euros por litro. Hoje, a mesma embalagem custa 6,87, já com os 6 por cento de IVA e ainda com um desconto de 24 por cento. Só que o valor por litro passou para os 12 euros e 21 cêntimos.

De um dia para o outro, há superficies comerciais a vender azeite mais caro - e não apenas devido ao fim do IVA Zero. A reportagem da Renascença constatou esta manhã que no caso do azeite, a subida é de quase um euro. Uma subida "disfarçada" num desconto de 20 ou 24% no produto final.

Ontem, a embalagem de 0,75 litros custava 8,29 euros, já com IVA Zero e com 20% de desconto. O valor de referência por litro era de 13 euros e 99 cêntimos. Hoje, já com o IVA de 6, mas ainda com os 20% de desconto, a mesma embalagem custa 8,79 euros, e o preço de referência por litro sobe para os 14 euros e 81 cêntimos.

O cabaz de bens essenciais com IVA Zero atingiu o valor mais alto desde o início de 2023. A medida terminou ontem, depois de já ter sido prolongada por duas vezes.

O valor do cabaz de 41 produtos, monitorizado pela DECO, é agora de 143,28 euros. Comparado com o valor da mesma altura em 2023, o aumento é de quase de 10 euros. No dia em que o IVA Zero entrou em vigor, o valor do cabaz era de 138,77 euros.

A subida do valor do cabaz, em comparação com o início do IVA Zero, corresponde a aumentos na mercearia, na fruta e legumes, e no peixe. No total, a diferença para a véspera da entrada em vigor da medida é de 4,51 euros.

O produto com o maior aumento no preço é o azeite virgem extra que, no espaço de um ano, quase duplicou de preço. Se, em 2023, um litro deste azeite custava cerca de 6 euros, agora custa pouco mais de 11 euros.

A pescada fresca foi o segundo produto com o maior aumento, tanto desde o início de 2023 – um aumento de 3,7 euros - como desde o início da aplicação do IVA Zero – um aumento de 4,3 euros. O preço é agora de 11,91 euros por quilo.

Considerando apenas o período de aplicação do IVA Zero, o terceiro produto com maior aumento no preço é os brócolos (42%), seguido da laranja (31%) e da couve-flor (30%).

Também na lista dos dez produtos com maior aumento estão a alface frisada (27%), a maçã golden (11%), a massa esparguete (8%), a massa espiral (7%) e a curgete (7%).

Já o cabaz essencial, onde a DECO avalia os preços de 63 produtos, teve um aumento de 7,58% no espaço de um ano. O custo global passou de 219,4 euros para 236 euros, tendo chegado a custar 211,24 euros em meados de agosto de 2023.

O IVA Zero terminou ontem. Implementado em abril, foi prolongado em setembro até ao fim de 2023, e acabou alargado até 4 de janeiro para permitir a adaptação das empresas de distribuição.