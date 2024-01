Compensação à CP sobe mais de 85 milhões de euros em 2023

Segundo refere, este aumento acontece na sequência do encerramento das contas dos exercícios de 2021 e 2022, que permitiu "proceder ao cálculo do montante adicional" a liquidar à CP, por aplicação do previsto no contrato de serviço público.

De acordo com a resolução publicada, foi decidido "determinar o aumento do valor global da despesa relativa às compensações financeiras a pagar pelo Estado à CP - Comboios de Portugal, E. P. E., pelo cumprimento das obrigações de serviço público de transporte ferroviário de passageiros, no período de 2020 a 2029, [...] em (euro) 85.408.746,00, a que acresce o Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor".

Nos termos da resolução do Conselho de Ministros publicada esta sexta-feira em Diário da República , no ano económico de 2023, a compensação financeira a pagar pelo Estado à CP foi aumentada de 95,5 milhões de euros para 180,9 milhões de euros.

Este valor total integra 58.100.747,00 euros, mais IVA, "relativos ao acréscimo da compensação financeira referente ao ano de 2021 e à reposição do equilíbrio financeiro do contrato, justificado pelo efeito da pandemia", e 7.786.092,00 euros, mais IVA, "relativos ao acréscimo da compensação financeira referente ao ano de 2022, justificado pelos efeitos da pandemia, da conjuntura geopolítica, despoletada pela invasão da Ucrânia e do acréscimo de preços".

Inclui ainda 126.459.441,00, mais IVA, relativos ao valor da compensação financeira referente ao ano de 2023.

"[...] em resultado do impacto da pandemia, com particular impacto no setor dos transportes, da conjuntura geopolítica, despoletada pela invasão da Ucrânia e do acréscimo de preços, os pressupostos do contrato [de serviço público celebrado entre o Estado e a CP] foram postos em causa, designadamente, no que se refere à redução significativa da procura, devido às restrições impostas à mobilidade e ao aumento de custos de operação, por fatores exógenos à empresa", lê-se no texto da resolução.

Na resolução hoje publicada, o executivo recorda que, numa outra resolução do Conselho de Ministros, de 10 de dezembro de 2021, tinha já sido "autorizado o aumento da despesa prevista inicialmente, tendo sido definido o novo limite máximo do valor a pagar, que [...] incluía o adicional referente ao ano de 2020, calculado no final daquele exercício nos termos previstos no contrato de serviço público e demais legislação aplicável".