TGV financiado com pelo menos 625 milhões do Banco Europeu de Investimento

A maioria do financiamento para a construção da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa vai ter origem no Banco Europeu de Investimento (BEI). A informação foi avançada pelo vice-presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), que disse à Renascença que é preciso lançar em janeiro o concurso do primeiro troço do TGV para que isso conte para a candidatura aos fundos europeus.

O troço entre Porto e Soure, cujo concurso público de concessão está pronto a avançar, tem “um valor de investimento global na ordem dos 1,9 mil milhões”, avançou Carlos Fernandes. Quando o projeto foi apresentado publicamente, em setembro de 2022, o investimento calculado era de 1.650 milhões de euros.

De acordo com o responsável da IP, já existe “trabalho detalhado feito com o Banco Europeu de Investimento” para o financiamento da construção da linha de alta velocidade. “Estão mais ou menos garantidos 625 milhões de euros de financiamento à taxa BEI, portanto, a taxa é muito baixa”, mas esse valor pode subir “a cerca de 1,25 mil milhões” de euros, declarou.

Segundo Carlos Fernandes, os 729 milhões de euros de fundos europeus a que Portugal se deve candidatar em janeiro são para duas parcerias público-privadas – uma para cada um dos troços já aprovados, que compõem a primeira fase da linha entre Porto e Lisboa.