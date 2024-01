Compras aumentaram 16% no Natal. Dia 23 bateu recordes

As compras aumentaram 16% este Natal e atingiram novo recorde no dia 23. Segundo dados da SIBS, que gere a rede multibanco, o consumo aumentou 16% em dezembro, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Destaque para as compras online, que aumentaram 37,9%, enquanto em loja subiram apenas 12,5%. Os portugueses deixaram as compras para a semana antes do Natal. Os dias com mais transações foram 21, 22 e 23, com mais de 8 milhões de operações por dia.

No entanto, o recorde de transações por segundo foi registado no último sábado antes do Natal, a 23 – foram processadas 393 transações por segundo. Este foi também o dia com mais compras na rede multibanco, 56% acima da média diária do ano. Na hora de pagar, as transações online também continuam a ganhar peso, já representam 18% do total dos pagamentos registados em dezembro. Ou seja, aumentaram 3 pontos percentuais face a 2022.