Visitar Portugal “não é turismo, é futurismo”

No último dia de 2023 o Turismo de Portugal renovou o convite no mercado externo para que visitem o país, através da nova campanha: “Visit Portugal. It’s not tourism. It’s futourism.” Uma campanha para “colocar Portugal na liderança do turismo do futuro”.

O filme propõe 12 resoluções de Ano Novo para o turista do futuro. Segundo o Turismo de Portugal, é “mais do que uma campanha, é uma iniciativa que ambiciona mobilizar as pessoas e transformar as suas viagens em experiências autênticas e sustentáveis, por isso, capazes de gerar um impacto positivo nos territórios, no ambiente e nas comunidades”.

A campanha é dirigida ao mercado interno e externo e o filme “futourism” está realizado em cinco línguas. Os mercados prioritários são a Alemanha, Espanha, Estados Unidos, França, Reino Unido e Portugal.

A mensagem será transmitida através “dos meios digitais mais relevantes e usando uma variedade de formatos de vídeo de grande impacto”.