Parpública pode ter sido usada "como porquinho mealheiro para comprar maiorias parlamentares"

“Há aqui um potencial de manipulação do mercado que é sempre grave com qualquer investidor, mas ainda mais grave se for o próprio Governo, o próprio Estado português a manipular o mercado de ações”, sublinha.

Para o vice-presidente da Frente Cívica, a resposta do antigo ministro “deixa antever que terá havido discussões políticas” sobre o assunto no Governo.

“Numa conjuntura em que nos estamos a preparar para eleições e em que segundo as sondagens não teremos uma maioria de um único partido, teremos à esquerda ou à direita partidos a tentar fazer acordos parlamentares ou coligações de Governo, é fundamental perceber se é assim que se negoceiam acordos parlamentares com compra de ações em bolsa, pela calada, sem dizer nada a ninguém e se isto é algo que se possa vir a repetir em próximos governos”, remata João Paulo Batalha.

O Jornal Económico noticiou na terça-feira que o anterior Governo, sem o divulgar, instruiu a Parpública a comprar ações dos CTT através de um despacho do então ministro das Finanças, João Leão.



De acordo com o Jornal Económico, a empresa estatal Parpública adquiriu ações dos CTT e essa "compra teve lugar após exigências do Bloco de Esquerda para aprovar o Orçamento do Estado para 2021".

Pedro Nuno Santos diz que não tem nada a dizer sobre a compra das ações para permitir a viabilização do Orçamento do Estado para 2021. "Era eu que tutelava a pasta, mas não sou eu que dou orientações ao ministro das Finanças e à Parpública. Não há orientação do Ministério das Infraestruturas nem do ministro das Infraestruturas, é só isso que posso dizer. Tem de ser o Governo a dar esclarecimentos, não eu", disse o líder do PS.