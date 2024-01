Em causa está a notícia avançada pelo Jornal Económico, segundo o qual o governo terá comprado ações dos CTT no último governo da geringonça, em 2021, para garantir o apoio do Bloco de Esquerda na aprovação do Orçamento do Estado.

A operação nunca foi divulgada nem está registada.

A Renascença já pediu esclarecimentos ao Ministério das Finanças.