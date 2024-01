​Há bancos a informar mal os clientes sobre amortização do crédito à habitação

Em 2024 ainda é possível amortizar o crédito à habitação sem penalizações. A medida foi prolongada por mais um ano e está em vigor desde outubro, mas no final de dezembro dois dos maiores bancos no país estavam a dar informação incorreta aos clientes. Foi o que constatou a Renascença, através de clientes com empréstimos para casa própria e permanente. O Banco de Portugal remete para a legislação, que fala em “infração grave”, sujeita a coimas até um milhão e meio de euros. Porque os portugueses gostam de deixar tudo para a última hora, a 15 dias de terminar o ano pedimos a clientes dos maiores bancos a operar em Portugal que perguntassem até quando podiam amortizar o crédito à habitação, sem pagar comissão por resgate antecipado.

Esta foi uma das primeiras medidas aprovadas pelo Governo para ajudar quem está a pagar a casa ao banco a enfrentar a subida dos juros. Entrou em vigor no final de novembro de 2022 e terminava a 31 de dezembro deste ano. Em setembro de 2023, pouco antes da queda do Governo de António Costa, o Conselho de Ministros aprovou um novo pacote de apoios para quem tem crédito à habitação. Entre eles o prolongamento por mais um ano, até final de 2024, da amortização do empréstimo, sem pagar comissão. As medidas foram publicadas em Diário da República a 11 de outubro de 2023 e entraram em vigor no dia seguinte. Ou seja, desde 12 de outubro que está em vigor o prolongamento da suspensão da penalização de 0,5%, para quem fizer amortizações parciais ou totais do crédito à habitação. Uma medida que abrange todos os empréstimos para casa própria e permanente, a taxa variável ou mista.

Ainda assim, pelo menos dois bancos deram informação errada aos respetivos clientes. O funcionário do Banco Montepio, primeiro por telefone e depois por mail, diz a 20 de dezembro ao cliente: “ainda não tenho a informação para 2024, se vai existir ou não a penalização por amortização antecipada para os empréstimos de habitação própria permanente”. No Novo Banco, apesar da insistência, o cliente foi informado que a suspensão da comissão terminava no final de 2023. Os restantes bancos contactados, Caixa Geral de Depósitos (CGD), Santander, Millennium BCP e BPI, deram a informação correta. No entanto, no banco estatal, o gestor de conta acrescentou que aguardavam indicação interna sobre a medida. Novo Banco e Montepio falam em "equívoco" e "lapso" Em resposta à Renascença, o Novo Banco garante que “só pode ter sido um equívoco” do funcionário, que remeteu para 2023 o fim da suspensão da comissão por resgate do crédito hipotecário.

A mesma fonte acrescenta que “o novobanco sabe que a isenção da comissão se prolonga para 2024 e é isso que tem divulgado internamente e aos clientes”. Na mesma linha, o Banco Montepio diz que "só poderá ser resultado de um lapso" e considera que é um "caso isolado". Garante que "atua sempre em conformidade com a legislação" e "os mecanismos de controlo existentes no Banco Montepio garantem que a liquidação do contrato seria sempre alinhada com a legislação em vigor à data". Banco de Portugal remete para coimas até 1,5 milhões Questionado pela Renascença, o Banco de Portugal diz que não comenta casos concretos. Ainda assim, sobre se é preciso algum aviso ou circular do supervisor para que os bancos apliquem as medidas aprovadas pelo Governo, remete diretamente para a legislação em vigor, nomeadamente o decreto-lei de outubro. Ou seja, como refere a lei, as novas medidas entram em vigor um dia depois da publicação, a 12 de outubro de 2023.