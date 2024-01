​Deco recomenda formação para bancários quando há alterações legislativas

Deco recomenda ações de formação aos funcionários bancários sempre que haja alterações à lei. A associação de defesa do consumidor reage assim à notícia Renascença de que alguns bancos estão a informar mal os clientes sobre a amortização do crédito à habitação .

“Deve ser dada formação aos funcionários quando há uma alteração legislativa. Há aqui alguma falha de comunicação ao nível interno dos bancos, que leva a que, muitas vezes, quem está no atendimento ao balcão não é devidamente preparado para essas situações”, refere o especialista da Deco.

E sempre que os clientes detetem infrações por parte das instituições financeiras, deverão reportá-las ao Banco de Portugal, recomenda a Deco.

“Deve apresentar queixa ao Banco de Portugal e os bancos podem incorrer em multas e multas que até são de valor significativo, consoante a gravidade da situação”, sublinha Nuno Rico.

A Deco reage à notícia Renascença de que alguns bancos está a informar mal os clientes sobre a possibilidade de amortização do crédito à habitação sem pagamento de comissão.

Em 2024 ainda é possível amortizar o crédito à habitação sem penalizações. A medida foi prolongada por mais um ano e está em vigor desde outubro, mas no final de dezembro dois dos maiores bancos no país estavam a dar informação incorreta aos clientes. Foi o que constatou a Renascença, através de clientes com empréstimos para casa própria e permanente. O Banco de Portugal remete para a legislação, que fala em “infração grave”, sujeita a coimas até um milhão e meio de euros.