Combustíveis. Gasóleo desce, gasolina sobe

O Ano Novo vai trazer uma nova atualização do preço dos combustíveis.

De acordo com a SIC, o preço do litro do gasóleo deve descer três cêntimos por litro, já o preço do litro de gasolina deve aumentar 0,5 cêntimos.

Tendo em conta que as previsões foram feitas tendo por base as medidas fiscais em vigor, para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis, e prevendo-se a sua atualização no início do próximo ano, os preços dos combustíveis podem ainda sofrer alterações.

O preço final nas bombas varia, no entanto, consoante cada posto de abastecimento, marca e zona onde está localizado.

Dentro da mesma rede de abastecimento, os preços também podem variar de localização para localização.

De acordo com os cálculos divulgados esta quinta-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o preço médio semanal da gasolina aumentou 1,3% esta semana e o do gasóleo subiu 1,9%.

Já nos Açores, o preço da gasolina vai descer 6,9 cêntimos por litro na segunda-feira e o preço do gasóleo baixa 8,7 cêntimos por litro.

De acordo com o executivo açoriano, o “ajustamento do preço máximo de venda ao público” dos combustíveis justifica-se pelas “recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos”.