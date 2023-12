Xiaomi chega às estradas com novo carro elétrico

Telemóveis, acessórios e eletrodomésticos para a casa, trotinetas elétricas e, agora, carros elétricos. A Xiaomi apresentou, esta quinta-feira, o primeiro carro da empresa, com o objetivo de entrar no clube das cinco maiores construturas do mundo.

O presidente da Xiaomi, Lei Jun, anunciou o Xiaomi SU7. As letras "SU" são a sigla de "Speed Ultra", um carro que terá, diz a empresa, a tecnologia de um "super motor elétrico".

Essa tecnologia, que só pode ser comprovada quando o carro começar a ser vendido daqui a vários meses, pode resultar em apenas 2.78 segundos para chegar dos zero aos 100 km/h, e 10.67 segundos para chegar aos 200 km/h.

A velocidade máxima deverá chegar aos 265 km/h. Para corresponder a estas prestações relativamente altas, a Xiaomi afirma que são precisos apenas 33 metros para parar completamente o carro quando se circula a 100 km/h.